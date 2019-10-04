صندوق الموت من ألغاز قتل خاشقجی

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

صحيفة تايمز في مذكرة ، ادعت وفاة الحارس الشخصي لسلمان بينما كان على علم بقضية اغتيال خاشقجي ، ويبدو أنها تسوية سياسية . تم إقالة الفغم قبل وقت قصير من وفاته وتشير التكهنات إلى أن موته مرتبط بالأسرار وراء مقتل خاشقجی .

صحيفة نيويورك تايمز ادعت أيضا في تقرير أن المملكة العربية السعودية تدعو إلى التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية لإرسال تقرير إلى الرياض عن عدد من المواطنين السعوديين . لم يصدر تقرير دقيق بعد سواء كان هذا البحث والموت عرضيًا في نفس الوقت أو هل يلعب الموت دورًا مهمًا في البحث عن المواطنين السعوديين .

قبل وفي وقت وفاة هذا الحارس الخاص للمملكة العربية السعودية ، ادعى بن سلمان في مقابلة إخبارية أنه اعترف بالذنب في جريمة قتل خاشقجي . هناك عنصر إخباري آخر يجب مراعاته في حادث الشرطة والأمن وهو تقرير منشور حول سجلات القاتل . وقال غانم الدوسري، وهو شخصية مثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية في بريطانيا: “ممدوح العلي ضابط مخابرات وكان يحاول إقناعي بالعودة إلى المملكة العربية السعودية ، وبعد أن رفضت طلبه ، أصر على الذهاب إلى مزرعة صديقه خارج لندن لم أقبل هذا الطلب أيضًا. ” تبرز الأخبار الأخرى المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أهمية الموت ، بما في ذلك:

على الرغم من المرتبة العالية ، فقد كان أقرب شخص إلى شخصية بن سلمان وشارك في أقرب قرارات سلمان . إذا ، مع ذلك ، عارض ممارسات بن سلمان و ربما سيكون هذا هو سبب إقالته وعزله من إدارة الحماية الشخصية لبن سلمان . في الواقع ، على الرغم من مؤامرة بن سلمان ، تم القضاء عليه.

على الرغم من الكنز الرئيسي وسر أسرار سلمان الشخصية . كان لديه معلومات كانت بالتأكيد فعالة من حيث التكلفة اعتمادا على موقعها وفضح ذلك يمكن أن يكون مشكلة . بحث شامل للمخابرات السعودية يظهر عدد القتلى في المنطقة ، على الرغم من حصاد شخص ما أو نقل أجزاء من أسرار المملكة إلى طرف ثالث وقد اضطر السعوديون لإزالته للتعويض عن هذا.

الطريقة التي نشر بها الدوسري أفعال آل علي يظهر أنه ، مثل خاشقجي ، كان يهدف إلى إزالة المخابرات السعودية ، وليس من المرجح أن يكون علي أحد الأعضاء المسؤولين عن نظام وهيكل القضاء على المتظاهرين السعوديين . مسألة ، إذا كانت صحيحة ، فهي هراء كبير بالنسبة للرياض . لأنه يدل على أن المملكة العربية السعودية لديها بنية متماسكة ومنهجية ذلك إنه يقضي على خصومه في العالم ويرتكب جريمة إرهابية . هذا ما يسمونه إرهاب الدولة.