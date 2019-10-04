OTV: لقاء بين باسيل والحريري في بيت الوسط بعيدا من الاعلام

أفادت قناة الـ"OTV" أن "لقاء يعقد في هذه الأثناء بين رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ بعيدا من الاعلام".

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