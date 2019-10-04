دعموش: لاتخاذ موقف وطني جامع يرفض وضع لبنان تحت رقابة ووصاية اميركية

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أن "مسؤولية ​الدولة​ رفع الاسباب التي تؤدي ب​الشباب​ وبعموم الشعب ال​لبنان​ي الى اليأس و​الاكتئاب​ او الى ​الانتحار​ او الى ​الهجرة​، وتوفير فرص العمل للشباب وخلق حوافز تشجع هذه الشريحة على الفاعلية والانتاج ومعالجة الازمات التي تشكل ضغطا وعبئا على المواطنيين"، معتبرا أن "البلد فيه الكثير من الطاقات والإمكانات والقدرات ولكنه بحاجة إلى حسن إدارة، لان ضعفنا هو في سوء إدارة هذا البلد وفي المشاكل الاقتصادية والمالية التي تفاقمها ​الولايات المتحدة الاميركية​ من خلال الحرب الاقتصادية والعقوبات والاجراءات التي تفرضها على البنوك و​المصارف​ والمؤسسات والاشخاص بهدف الابتزاز السياسي وفرض الهيمنة على لبنان".

وأكد دعموش أن "المطلوب لمواجهة هذه التحديات والمشكلات، وخاصة مشكلة التدخل الاميركي بالشأن المالي اللبناني، اتخاذ موقف وطني جامع يرفض وضع لبنان تحت رقابة ووصاية اميركية، ويضع حدا للهيمنة المالية الاميركية على البلد"، مشيرا الى أنه "على ​الحكومة​ ان تتحمل مسؤولياتها على صعيد معالجة ​الوضع المالي​ والاقتصادي، والاسراع في معالجة ملف التلاعب بسعر العملة الوطنية وسائر الملفات الشائكة، وذلك باعتماد سياسات واجراءات مالية واقتصادية تحمي ​الليرة اللبنانية​ ، وتؤدي الى تخفيف الإنفاق غير المجدي، ووقف التهرّب الضريبي، وإيقاف الهدر و​الفساد​، وتحصين إيرادات وحقوق الدولة من غير ​الضرائب​، فهكذا يكون الإصلاح الذي يمكن أن يخرجنا من نفق الأزمات النقديّة والاقتصاديّة".