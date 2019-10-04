النشرة: أمن الدولة يحقق مع صيارفة في البقاع عمدوا الى رفع سعر الدولار

علمت "​الخليج 365​" أن جهاز ​امن الدولة​، نفذ اليوم إجراءات بحق صيارفة في ​شتورا​ عمدوا الى رفع سعر ​الدولار​ بما يتخطى 1560 ليرة.

وبحسب معلومات "النشرة" إستطاع مكتب امن الدولة في ​البقاع الأوسط​ ان يجد ادلة على بعض من خالفوا التعليمات الرسمية، وقام بالتحقيق معهم، بإنتظار الإشارات القضائية التي ستُتخذ بحقهم.

والجدير ذكره ان عددا من الصيارفة اقدم في الايام الماضية على رفع سعر الدولار امام الليرة بحجّة عدم وجود عملات صعبة مطلوبة من التجّار والمواطنين. وأدّى هذا الارتفاع الى حصول ارباك في الأسواق اللبنانية.