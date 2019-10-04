المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قدمت إخبارا ضد مواطنين

أعلنت ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ أنها تقدمت بإخبار امام ​النيابة العامة المالية​ بوجه كل من "أمين مازح" (منزل –340 متر مربع)، "علي مازح" (منزل – 217 متر مربع)، "محمود حسين شلهوب" (استراحة خاصة – 178 متر مربع).

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