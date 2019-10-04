

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، مع ​لجان المستأجرين​، أنه "لا يوجد حتى تاريخه أي مراكز لتقديم الطلبات ويتوجب قبل كل ذلك تعديل المهل والبت بالتعديلات الموجودة ب​لجنة الادارة والعدل​ لكي يصبح القانون قابلاً للتطبيق، مع العلم ان هناك مراجعة ابطال جدية امام ​مجلس شورى الدولة​ بإبطال مرسوم انشاء اللجان ولسقوط المهل، اضافة الى الخلاف بين ​الحكومة​ وبعض المحاكم حول بدء دفع الزيادات من 2014 او 2017 ، ويوقف حتمياً العمل باللجان والصندوق".

ولفت زخور في بيان، الى "ان مجرد انشاء النظام المالي للصندوق لا ينتج اثاره ولا يعطل المادة 58 الا بعد استكمال التعديلات والمهل لجعل القانون قابلاً للتطبيق، والاهم أن الشرط المعلّق عليه القانون في المادة 58 بدخول الصندوق حيّز التنفيذ، لا يتم الاّ برصد الاموال الجدية وبدء الدفع للمواطنين وضمان جدية الاموال المرصود لتعلّق حق الغير بها ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زخور يذكّر بمراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.