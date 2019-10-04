الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 3 تشرين الأول 2019 الساعة 12:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​ و​مرجعيون​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:20 من فوق بلدة ​كفركلا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 13:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:10 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 19:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:50 من فوق البلدة المذكورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 21:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مناطق بيروت وصيدا ، ومن ثمّ فوق مناطق الجنوب و​البقاع الغربي​، وغادرت الأجواء بتاريخ 4 تشرين الأول 2019 الساعة 21:10 من فوق بلدة رميش".