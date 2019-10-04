الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 3 تشرين الأول 2019 الساعة 12:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه ومرجعيون، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:20 من فوق بلدة كفركلا".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 13:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:10 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 19:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:50 من فوق البلدة المذكورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 21:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مناطق بيروت وصيدا ، ومن ثمّ فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، وغادرت الأجواء بتاريخ 4 تشرين الأول 2019 الساعة 21:10 من فوق بلدة رميش".
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