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منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني يعلن مقاطعة الانتخابات الطالبية في الـLAU

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أعلن منتدى ​الشباب الديمقراطي​، في بيان مقاطعته ​الانتخابات الطالبية​ المقررة اليوم في ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ "LAU"، "اعتراضاً على النظام الانتخابي، حيث اكدت التقارير الصادرة عن الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات LADE أن ​قانون الانتخابات​ في الجامعة من أفسد الأنظمة الإنتخابية بحيث يتضمن الكثير من الشوائب خصوصا لجهة غياب السرية في عملية التصويت عدى عن المضايقات التي يتعرض لها الطالب للتصويت لجهة معينة إضافة إلى تسريب داتا ​الطلاب​ لجهات حزبية معروفة".

كما دعا الطلاب الى "مقاطعة الانتخابات ترشحياً واقتراعاً إلى حين معالجة الشوائب كافة لتكون انتخابات ديمقراطية حقيقية توصل ​ممثلين​ عن الطلبة يدافعون عن حقوقهم ويمثلوهم خير تمثيل".

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