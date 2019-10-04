الشيخ ياسين: لعدم إدخال التحركات المطلبية في بزار السياسة

طالب رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ "​الشعب اللبناني​ بكل اطيافه عدم ادخال تحركاته المطلبية المحقة في بزار ال​سياسة​ اللبنانية، لأن ذلك يضيع الحقوق ويزيد الوضع السياسي تأزما"، مشددا على أنه "يجب على اصحاب القرار تنفيذ القانون بإعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة من قام بالنهب حتى تسير عجلة الاصلاح على السكة الصحيحة وعدم الاكتفاء بإطلاق الشعارات".

ولفت في تصريح الى أنه "على قادة البلد ترجمة الحلول المقترحة الى وقائع عملية تبدأ باستعادة الاموال وتحرير السوق من الاباطرة قبل ان يسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع"، محذرا "الشعوب العربية من الوقوع في الفخ الاميركي الذي يسعى لإثارة التوترات في العديد من ​الدول العربية​ تحقيقا لهدف إضعاف المنطقة ومحور ​المقاومة​ فيها الذي ارسى قواعد لجم الاعتداءات الاسرائيلة وحال التفوق لدى الكيان الغاصب بخاصة ان بعض التحركات افتعلها اعداء الامة لمنع عودة التواصل بين الشعوب العربية بعد افتتاح معبر القائم بين ​سوريا​ و​العراق​ والذي يشكل شريان التواصل بين الدول العربية".