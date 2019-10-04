كتلة ضمانة الجبل: لإقرار الإصلاحات في موازنة 2020 وإطلاق مناقصة الكهرباء

استنكرت ​كتلة ضمانة الجبل​ التعرّض لمقام رئاسة الجمهوريّة عبر حملة ممنهجة ومحضرّ لها مسبقاً، مستغربة عدم تحرّك الجهات القضائية والأمنية المختصّة للتحقيق فيما حصل وملاحقة الفاعلين. وشددت الكتلة خلال إجتماعها الدوري برئاسة النائب ​طلال أرسلان​ في خلدة، على ضرورة إقرار الإصلاحات لموازنة 2020 ومن ضمنها إقرار دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة ​الكهرباء​. كما بحثت الكتلة في مواضيع إنمائية وإدارية تخصّ قضاءي الشوف وعاليه على أن تتمّ متابعتها مع الوزراء المعنيين والإدارات المختصّة.

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