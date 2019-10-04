كشف المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، أنّ "​حركة طالبان​" أطلقت قذيفة "هاون" سقطت على أحد المنازل في ولاية وردك بقضاء ناراه في ​أفغانستان​"، موضحةً أنّ "القذيفة تسبّبت بمقتل 3 مدنيين، وإصابة رابع بجروح".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها "طالبان" في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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