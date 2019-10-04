الغارديان: بيع السلاح للسعودية عادة يصعب الأقلاع عنها رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا

نشرت ​صحيفة الغارديان​، تحليلا بعنوان "بيع ​السلاح​ للسعودية عادة يصعب الأقلاع عنها رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا". يشير الى ان بيع السلاح للسعودية يبدو كما لو كان مخدرا يصعب على الحكومات الغربية الإقلاع عنه، فمنذ دخول ​السعودية​ الصراع في ​اليمن​ عام 2015، اصبحت المملكة أكبر مستورد للسلاح في ​العالم​. وفي عام 2018 فقط انفقت السعودية نحو 70 مليار دولار على السلاح، أي نحو 9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتلفت "الغارديان" الى أن ​الولايات المتحدة​ هي أكبر مصدر للسلاح للسعودية، واستحوذت على نحو 70 في المئة من السوق السعودي من عام 2014 إلى عام 2018. وتأتي ​بريطانيا​ في المرتبة الثانية، حيث تمثل نحو عُشر ما تشتريه السعودية من سلاح.

وتذكر الصحيفة البريطانية إنه توجد الكثير من الأدلة على أن أسلحة غربية المصدر استخدمت في هجمات على المدنيين وأسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا. مشيرة الى أنه وفقا لدراسة لكلية ستانفورد للحقوق لـ 27 هجوما قُتل فيها مدنيون في اليمن، فإن أسلحة أميركية استخدمت في 25 هجوما من بين هذه الهجمات. واستخدمت أسلحة بريطانية في خمسة منها.

وتكشف الصحيفة ان الذي أسقط على حافلة مدرسية وقتل فيه 40 طفلا يمنيا في آب الماضي كان ​قنبلة​ موجهة أميركية الصنع. وعلى الرغم من ذلك فإن الدولتين تستمران في بيع أكثر اسلحتهما تطورا إلى اليمن، بينما تسعى ​فرنسا​ لاستعادة حصتها في السوق.

وتختم الصحيفة ان في حزيران الماضي قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم مشروعية مبيعات السلاح للسعودية، قائلة إن الحكومة أقرت بيع السلاح للسعودية دون تقدير صحيح لما تمثله من خطر على المدنيين في اليمن.