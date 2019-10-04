المرجعية في العراق: نطالب السلطات الثلاث باتخاذ خطوات حقيقية للاصلاح

اعلن ممثل المرجعية الدينية العليا في ​كربلاء​ ​أحمد الصافي​ "ان السلطات القضائية تتحمل مسؤولية ​محاربة الفساد​ وهي لم تقم بواجبها في هذا الاطار،" مطالبا السلطات الثلاث "باتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح،" وكشف ان "​مجلس النواب​ يتحمل المسؤولية الكبرى بما يجري وعلى الكتل تغيير منهجها والاستجابة للاصلاح".

ودعا الصافي في ​مؤتمر​ صحافي، المسؤولين "الى تدارك الأمور قبل فوات الآوان وأن يعوا التداعيات الخطيرة لاستخدام ​العنف​ والعنف المضاد، وضرورة السماح لأعضاء اللجنة الاطلاع على مجريات الأوضاع بدقة والاجتماع مع الفعاليات المؤثرة".

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