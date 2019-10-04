بثلاثة أندية.. المغرب الأكثر تمثيلا في ربع نهائي كأس محمد السادس

أسدل الستار، أمس الخميس، على مباريات ثمن نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال، بإجراء آخر المواجهات عن هذا الدور، الذي أسفر عن تأهل كل الأندية المغربية إلى دور الربع.

ويتزعم المغرب قائمة البلدان الأكثر تمثيلا في ربع نهائي الكأس العربية، بعدما نجحت ثلاثة فرق في تجاوز ثمن النهائي، وهي أولمبيك آسفي المتأهل على حساب الرفاع البحريني، والرجاء الرياضي، الفائز على هلال القدس الفلسطيني، ثم الوداد، الذي تغلب على المريخ السوداني.

وتأتي خلف المغرب أربع دول، ممثلة بفريقين في دور الربع، وهي مصر بالاتحاد السكندري، والإسماعيلي، ثم الإمارات بالجزيرة، والوصل، بالإضافة إلى السعودية، بفريقي الاتحاد، والشباب، ثم العراق، الممثل بالقوة الجوية، والشرطة.

وتحضر خمس دول، بناد واحد في ربع نهائي كأس محمد السادس، من تونس الترجي، ومولودية الجزائر من الجزائر، ونواذيبو من موريتانيا، ومن الأردن، شباب الأردن، ثم المحرق من البحرين.