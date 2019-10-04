أقدم رجل أمس الأربعاء، بجماعة ويسلان إقليم مكناس، على الاعتداء على طليقته، موجها لها طعنة على مستوى الوجه، بواسطة سكين من الحجم الكبير.
وحسب مصادر محلية، فالخلاف احتدم بين الطرفين حول حضانة طفلهما، ليتطور الأمر الى اعتداء عنيف بمنطقة العمارات.
وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية تعرضت لنزيف حاد، وبمجرد ارتكابه للجريمة، فر الزوج إلى وجهة غير معلومة، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
هذا وحلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية، حيث جرى نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضروري، فيما أصدرت المصالح الأمنية مذكرة بحث في حق المتهم لتوقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر أربعيني “يشرمل” طليقته بعد صراع على حضانة طفلهما -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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