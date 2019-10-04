حواسيب المغاربة تعرضت لـ50 مليون “هجوم فيروسي” خلال 3 أشهر -التفاصيل

كشفت شركة “لكاسبيرسكي” للأمن السيبراني، والمختصة في إنتاج برامج حماية أنظمة التشغيل الإلتكترونية المرتبطة بالانترنيت من الفيروسات، أنّ المغرب سجل بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري، أزيد من 50 مليون هجوم فيروسي على الحواسيب التي تستعمل برنامج الشركة، بمعدل 30.7 بالمائة من مستخدمي البرنامج تعرضوا للهجوم.

ووفقًا لتقرير الشركة المذكورة، فإن المغرب يحتل المرتبة 34 في العالم ضمن قائمة البلدان المتضررة من تهديدات الكمبيوتر المرتبطة بتصفح الإنترنت، وأشار المصدر ذاته أنّ البلدان التي لديها أعلى نسبة من المستخدمين الذين تعرضوا للتهديدات عبر الإنترنت خلال هذه الفترة هي الجزائر (44.1 ٪) ونيبال (43 ٪) وألبانيا (40.1 ٪).

وكشفت المصدر ذاته، أنه سجل أزيد من 16 ألفَ برنامج محلي فيروسي، تسبب في تدمير حواسيب المستخدمين، مما يعني أنّ 52.9 في المائة من المستخدمين ضحية للتهديدات المحلية بين شهري أبريل ويونيو، وبذلك صنفَالمغرب في المرتبة 61 على مستوى العالم وفقًا لكاسبيرسكي.

وأشار التقرير أنّ البلدان التي لديها أعلى نسبة من المستخدمين الذين تعرضوا للهجمات المحلية خلال هذه الفترة هي أفغانستان (71.3٪) وطاجيكستان (69.1٪) وأوزبكستان (68.8٪).

ومن ناحية أخرى، أوضحَ المصدر، أنه عندما يكون عميل Kaspersky ضحية تهديد عبر الإنترنت، يتم تسجيل مصدر هذا التهديد تلقائيًا، مضيفًا أنه بناءً على هذه البيانات، فإن نسبة الحوادث الناتجة عن كانت الخوادم المستضافة في المغرب تبقى 0.01 في المائة حول العالم للربع الثاني من عام 2019. وهذا يمثل 44293 حادثًا بين أبريل ويونيو، مما يضع المغرب في المرتبة 51 في جميع أنحاء العالم، متخلفًا عن المراكز الثلاثة الأولى المكونة من الولايات المتحدة (54.51٪)، وهولندا (22.44٪) والولايات المتحدة. و”ألمانيا (4.04 ٪)”.