"يويفا" يفتح إجراء تأديبيا ضد ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن عن بدء إجراء تأديبي ضد فريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد متهم بالتسبب في تأخير انطلاق مباراته أمام كلوب بروج، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة أقيمت على ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد الأوروبي ستدرس الحالة يوم 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن ريال مدريد مسؤول عن تأخير انطلاقة المباراة وفقًا للمادة 11 من اللائحة التأديبية.