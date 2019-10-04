إنتر ميلان يتلقى نبأ سارا قبل ملاقاة يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان تلقى نبأ سارا قبل ملاقاة نظيره يوفنتوس بعد غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا، فإن لوكاكو سيكون جاهزًا لخوض مباراة يوفنتوس، بعد أن تغيب عن رحلة فريقه، الأربعاء الماضي، إلى برشلونة بدوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بإجهاد عضلي.
وأشارت الشبكة إلى أن لوكاكو سيلعب في مباراة كلاسيكو إيطاليا منذ الدقيقة الأولى، لا سيما بسبب غياب التشيلي أليكسيس سانشيز للإيقاف.
يذكر أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، قد صرح قبل مواجهة برشلونة، أنه فضل إراحة لوكاكو، من أجل التعافي من إصابته واستعادة جاهزيته لموقعة يوفنتوس.
ويحتل إنتر ميلان المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف.
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