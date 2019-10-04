المنصوري بعد عودته من الفضاء: تجربة العيش خارج الأرض ممتعة!

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عبر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عن فخره كونه مثل الإمارات والوطن العربي على متن محطة الفضاء الدولية، وكان أول رائد فضاء يتحدث اللغة العربية داخل المحطة.
وحول شعوره أثناء عودته من المحطة، قال المنصوري أن الهبوط كان سلساً، لأنه وزملائه ادوا كل ما تدربوا عليه، مضيفاً أنه أحس بشعور رائع، أثناء هبوط المركبة.
ووصل المنصوري، إلى الأرض بعد الرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، التي استغرقت ثمانية أيام، أجرى خلالها مجموعة من التجارب العلمية المكثفة.
وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فخر الإمارات بالإنجاز الذي حققه اول رائد فضاء إماراتي .
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "نحمد الله على وصول ابن الامارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية، فخورون بالانجاز، وفرحين بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها، ومتفائلون بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بـ"تويتر": "الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي، ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ".
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