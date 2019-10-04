المنصوري بعد عودته من الفضاء: تجربة العيش خارج الأرض ممتعة!

عبر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عن فخره كونه مثل الإمارات والوطن العربي على متن محطة الفضاء الدولية، وكان أول رائد فضاء يتحدث اللغة العربية داخل المحطة.

وقال المنصوري، خلال مؤتمر صحفي، في كازاخستان، بعد وصوله الى الارض: "اكتسبت الكثير من المعارف خلال رحلتي إلى المحطة، وأتشوق للعودة إلى بلدي حتى أنقل هذه المعارف إلى أهل الإمارات والوطن العربي". وحول شعوره أثناء عودته من المحطة، قال المنصوري أن الهبوط كان سلساً، لأنه وزملائه ادوا كل ما تدربوا عليه، مضيفاً أنه أحس بشعور رائع، أثناء هبوط المركبة.

وذكر أن تجربة العيش في الفضاء ممتعة وأضافت له الكثير من المعارف، ويعتز بها . ووصل المنصوري، إلى الأرض بعد الرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، التي استغرقت ثمانية أيام، أجرى خلالها مجموعة من التجارب العلمية المكثفة. Advertisements