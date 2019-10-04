قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق

دعت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى "العراق الشقيق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فوراً، نظراً للتطورات التي يشهدها." كما دعت المواطنين القطريين الزائرين للعراق الشقيق، "لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، والتواصل مع سفارة دولة قطر في الحالات الطارئة."



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