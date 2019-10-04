بالفيديو: رواتب للفقراء وإطلاق سراح المحتجزين... كلمة عبد المهدي للمتظاهرين

واستطرد قائلا: "أخطأنا وأصبنا إلى أن وصلنا معا إلى هذا النظام الدستوري الديمقراطي"."

وتابع: "لا تسمحوا لدعاة اليأس أن يتغلبوا عليكم، ولا تلتفتوا الى دعوات العودة الى الوراء والى عسكرة الدولة والمجتمع من جديد. فقد ولت هذه الايام وعفى عليها الزمن ودفعنا كشعب ثمنها غاليا من دمائنا وثرواتنا ومستقبلنا."



وأردف قائلا: "نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق، و علينا اليوم أولا إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون"، مشيرا:" الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر".

وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد ”حل سحري“ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.

وفي هذا السياق، أكد عبد المهدي أن الحكومة شرعت بعدة مشاريع انمائية واقتصادية سابقا، وقال في هذا الإطار ”لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة“.



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وقال "شكّلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء".

وتابع أن "التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف".

وفي الختام، توجه بالشكر الجزيل للاجهزة الامنية لما تحملته في الايام الماضية، واصفا اياهم بالابطال.

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