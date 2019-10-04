وذكرت المراكز الأمريكية أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.
وأوصت المراكز، الأسبوع الماضي، بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.
يشار إلى أن شبكة "سي إن بي سي" قد أكدت في الثامن عشر من الشهر الماضي، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالأمراض التي تسببها السجائر الإلكترونية إلى 7 أشخاص، بعد وفاة رجل أمريكي آخر بالغ من العمر 40 عاما.
وصرحت كارين هات، مسئولة الصحة العامة في مقاطعة تولير: "بحزن، نُبلغ عن وفاة أحد سكان مقاطعة تولير المشتبه في صلته بإصابات رئوية حادة مرتبطة بالتبخير".
حظرت مدينة نيويورك الأمريكية، رسميا، بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات في كافة متاجرها، وذلك بعد انتشار حالات وفاة بين مواطنين بسببها.
أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، الشهر الماضي، عن فرض حظر على بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات، إلى جانب التبغ والمنثول، وذلك بعد انتشار أمراض قاتلة على مستوى الدولة، والتي ربطها مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة بالإفراط في تعاطي السجائر الإلكترونية، وفقا لـ"رويترز".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت عن خطط لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة إدمان النيكوتين.
وعبر ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات، وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحصاءات صادمة... ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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