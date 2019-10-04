مناورات أردوغان واحتجاجات العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: مناورات أردوغان البحرية تصطدم بشرق أوسط "متحد"، وقوات الأمن العراقية تطلق النار على المتظاهرين في بغداد، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يهاجم ترامب، والخداع وإعادة التمركز وسيلة الإرهابيين للبقاء في جنوب ليبيا، ومنظمات حقوقية: سياسات أردوغان تقتل نساء تركيا، و13 منظمة حقوقية تندد باعتقال إيران عائلات صحفيين ومعارضين، وتحركات حكومية وبرلمانية بالعراق للتجاوب مع المتظاهرين.

كما تتابعون: مسلحون يختطفون 6 تلميذات في نيجيريا، والكويت تدعو رعاياها لعدم السفر للعراق في الوقت الراهن، وعادل عبدالمهدي: نناقش قرارا بمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا، ورفض تركي واسع لمساعي أردوغان خفض نسبة الفوز بالرئاسة، ومجلس الأمن يجدد قرار تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، ومصادر قضائية سودانية: اتجاه لتأجيل جلسة محاكمة البشير، وبالوثائق.. فساد وسيطرة للمليشيات على سفارات "الوفاق" الليبية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: ترامب يتحدث عن مباحثات تجارية مرتقبة.. وصمت في "بكين"، وأسعار النفط تستعيد توازنها بعد هبوط قياسي خلال الجلسة، واقتصاد بريطانيا ينزلق نحو الهبوط بقوة، والسودان: مؤتمر دولي في واشنطن لدعم اقتصاد البلاد، وأزمة مدفوعات تضرب موانئ إيران، واتفاق تجاري أو تهديد.. فرنسا ترد على العقوبات الأمريكية بشأن إيرباص، وأسعار الذهب ترتفع بعد تباطؤ النمو الأمريكي.

وإلى الملاعب تجدون: ميسي السبب.. مارتينيز يفسر خسارة إنتر ميلان أمام برشلونة. وفي التكنولوجيا: كيف تعرف حالة "الضمان" لهواتف آيفون في 10 خطوات؟

وفي الفن تقرأون: أغرب 4 حيل لجأ إليها بطل "جوكر" لإتقان أدواره، بينما في المنوعات: عمره 90 مليون سنة.. العثور على أجزاء من "ديناصور مجنح".

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