أوكرانيا تراجع قضايا حول شركة على صلة بنجل جو بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن روسلان ريابوشابكا النائب العام الأوكراني، الجمعة، أن مكتبه يراجع عددا من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز "بوريسما" التي كانت لفترة على صلة بنجل جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وقال ريابوشابكا - في تصريحات للصحفيين - "نجري تدقيقا في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام.. ونراجع كل الملفات التي أغلقت، لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الخميس، إنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه السياسي جو بايدن، في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.



وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر/أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم إياه بأنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، نهاية يوليو/تموز، التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020.

وأكد الديمقراطيون في بيانهم أن "اللجان تجري هذا التحقيق في شكل سريع ومنسق".. وصعد ترامب من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".