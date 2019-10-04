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ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 44 ومئات المصابين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -  كشفت مصادر في الشرطة العراقية، الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 44، بالإضافة إلى مئات المصابين.

كانت احتجاجات واسعة قد اندلعت الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات.. كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد. 

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