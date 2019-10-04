الإماراتيون ينتخبون ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي السبت

يتوجه أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارات، غدا السبت، للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في دورته الرابعة.

وتبدأ عملية التصويت في 39 مركزا انتخابيا بمختلف إمارات الدولة عند الساعة الثامنة من صباح السبت، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء ذات اليوم .

وتنتهي فترة الحملات الانتخابية للمرشحين اليوم الجمعة عند الساعة 2 ظهراً.

وتوزع مراكز التصويت الـ39 على جميع إمارات الدولة؛ حيث تشمل 14 مركزا في إمارة أبوظبي؛ هي مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومجلس الوثبة ومدرسة مبارك بن محمد وياس مول وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات‏ الخبيصي وقاعات أفراح الوقن والظاهر والهير ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر.. وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد وغياثي والسلع ومجلس جزيرة دلما.

وتوجد 6 مراكز انتخابية في إمارة دبي؛ هي مركز دبي التجاري العالمي وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي وسنست مول ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء وقاعة أفراح حتا.





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أما إمارة الشارقة، فتوجد بها 7 مراكز انتخابية تضم نادي الشارقة للشطرنج والثقافة ومجلسي ضاحية مغيدر وضاحية الخالدية ونادي مليحة الثقافي ومركز إكسبو في خورفكان ومقري جامعة الشارقة في مدينتي كلباء والذيد.

وتضم إمارة عجمان مركزين انتخابيين هما: مبنى جامعة عجمان ومركز سند في منطقة مصفوت، فيما تحتضن إمارة أم القيوين مركزين هما: قاعة الاتحاد والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وفي إمارة رأس الخيمة توجد 5 مراكز انتخابية هي: مركز إكسبو ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس وكليات التقنية "طالبات" ومركز شباب الغيل.

وتتمثل المراكز الانتخابية الثلاثة المخصصة لإمارة الفجيرة في: أرض المعارض ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

و اختتمت عملية التصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي، أمس الخميس، بعد أن استمرت لـ3 أيام، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.





وبدأت عمليات "التصويت المبكر" في انتخابات الاتحادي الإماراتي الثلاثاء الماضي بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في اليوم الرئيسي.

وسجلت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي نجاحاً كبيراً في جميع إمارات الدولة، خلال الأيام الثلاثة المخصصة لها.

وثمّن الناخبون والمرشحون في جميع إمارات الدولة الجهود المقدمة لإنجاح عملية التصويت من خلال توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين وسهولة الإجراءات.