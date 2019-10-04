تقليص "الصمت الانتخابي" لاقتراع "الوطني الاتحادي" بالإمارات لـ11 ساعة

قلّصت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية فترة الصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتصبح 11 ساعة فقط، بعد أن كانت في السابق 48 ساعة.

وأوضحت مصادر باللجنة أن الهدف من تقليص الفترة، التي تعني تجميد جميع الأنشطة الدعائية، إعطاء جميع المرشحين الفرصة لاستكمال حملاتهم الانتخابية.

وشدت على ضرورة عدم قيام أي مرشح بتوزيع برامج عمل، أو منشورات، أو بطاقات، أو غيرها من الوثائق، يوم الانتخاب بنفسه، أو بواسطة الغير.

وأكدت حظر أي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، وكسب ودّ الناخبين، خلال فترة الصمت المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

واعتبرت المرشح الذي يكسر هذا الحظر، مخلاً بإجراءات الترشح، وسير العملية الانتخابية، ما قد يعرّضه لعقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد إلغاء ترشحه.

ولفتت إلى أن فترة الصمت الانتخابي ستبدأ بنهاية ساعات عمل لجان الإمارات في اليوم السابق للاقتراع لرئيس، أي قبل نحو 11 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع الرئيسية.





وكانت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي استمرت 3 أيام، اختتمت، الخميس الماضي، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.

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وتنطلق عملية الانتخاب في اليوم الرئيسي بـ39 مركزا انتخابيا في مختلف مناطق الدولة، عند الساعة الثامنة من صباح السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وتستمر مدة التصويت بذلك 12 ساعة كاملة، حيث يتم فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكتروني، ومن ثم إعلان النتائج الأولية وأسماء المرشحين العشرين الفائزين.

أما مراكز التصويت الـ39 الموزعة على جميع إمارات الدولة فتشمل 14 مركزا في إمارة أبوظبي: وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومجلس الوثبة ومدرسة مبارك بن محمد وياس مول وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات‏ الخبيصي وقاعات أفراح الوقن والظاهر والهير ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر.. وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد وغياثي والسلع ومجلس جزيرة دلما.

وتتواجد 6 مراكز انتخابية في إمارة دبي: وهي مركز دبي التجاري العالمي وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي وسن ست مول ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء وقاعة أفراح حتا.

أما إمارة الشارقة، فتتواجد بها 7 مراكز انتخابية تضم نادي الشارقة للشطرنج والثقافة ومجلسي ضاحية مغيدر وضاحية الخالدية ونادي مليحة الثقافي ومركز إكسبو في خورفكان ومقري جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد.

وتضم إمارة عجمان مركزين انتخابيين هما: مبنى جامعة عجمان ومركز سند في منطقة مصفوت، فيما تحتضن إمارة أم القيوين مركزين هما: قاعة الاتحاد والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وفي إمارة رأس الخيمة تتواجد 5 مراكز انتخابية هي: مركز إكسبو ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس وكليات التقنية "طالبات" ومركز شباب الغيل.

وتتمثل المراكز الانتخابية الثلاثة المخصصة لإمارة الفجيرة في: أرض المعارض ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.