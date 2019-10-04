كيدانيان استقبل سفير أرمينيا وبحث معه التحضيرات لزيارة ارمينيا

استقبل وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​ سفير ​ارمينيا​، فاهاكن اتا بكيان الذي بحث معه في التنسيق للزيارة التي سيقوم بها الى ​أرمينيا​ يوم الاثنين المقبل، من اجل تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصا على الصعيد السياحي.

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