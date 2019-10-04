قوى الأمن: توقيف 92 مطلوباً وضبط 1074 مخالفة سرعة بتاريخ يوم أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمة الداخلي عن توقيف 92 مطلوباً لإتركابهم أفعالا جرمية مختلفة من بينها: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​ بالإضافة الى ضبط 1074 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس 3/10/2019.

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