سعد: أوقفوا فسادكم ومزاريب الهدر وحققوا وعودكم قبل إلقاء التهم جزافا

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على "أننا سئمنا ​سياسة​ رمي المسؤوليات وآخرها تحميل الاعلاميين ما وصلنا اليه وأنتم أدرى أن مليارات الدولارات من ​العجز​ ليس سببها الاعلام. ما رأيكم بأن تُحَمّلوا الشعب مسؤولية ​الدين العام​؟ أوقفوا فسادكم ومزاريب الهدر وحققوا وعودكم قبل إلقاء التهم جزافا".

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