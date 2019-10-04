الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.
الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحراراة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار محلية اعتباراً من بعد الظهرخاصة في المناطق الشمالية.
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