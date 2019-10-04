الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحراراة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما يتوقع تساقط ​أمطار​ محلية اعتباراً من بعد الظهرخاصة في المناطق الشمالية.