عسيران: على الحكومة الاسراع في بت الاصلاحات الواجبة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "القيادة السياسية في البلاد تقع عليها مسؤولية تحمل ادارة الحكم والبلاد والاقتصاد"، مشيرا الى انه "لطالما طالبتنا الدول باصلاحات فلنباشر وبشكل جدي لدرء المخاطر عن لبنان" .

ولفت عسيران في تصريح له اليوم، الى ان الجميع يرون كم هو هذا الظرف دقيق فلنجتمع ونوحد الصف والكلمة والرؤية لانقاذ بلدنا وحفظ الوطن وجميع اللبنانيين مستعدون للتضحية بالكثير حفاظا على الوطن لكنهم لن يرضوا ابدا "بصيف وشتاء"، تحت سقف واحد ولن يرضوا ابدا بحالة التهرب و​الفساد​، لذا على الحكومة الاسراع في بت الاصلاحات الواجبة لنمشي صفا واحدا لاعادة النهوض بهذا البلد المليء بالطاقات العظيمة ولنعيد الحياة كما يجب ان تكون عليه .

اضاف "تعود بي الذاكرة الى ذلك الوقت الذي استقال فيه الرئيس ​فؤاد شهاب​ بعدما وصف الجميع بـ"أكلة الجبنة"، الان لم يعد هناك "جبنة"، الامل معقود على قيادة فخامة ​الرئيس ميشال عون​ لاعادة البوصلة الى البلاد .