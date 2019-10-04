بلال تقي الدين زار السفير الروسي وبحث معه الاوضاع

زار رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ سعادة ​السفير الروسي​ في لبنان ​الكسندر زاسبيكين​ في مقر السفارة في بيروت وتم البحث في الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة.

وأثنى تقي الدين بعد اللقاء، على الدور السياسي الذي تلعبه ​روسيا​ تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تعتبر من أشد المراحل خطورة نتيجة القرارات الغير المسؤولة للأدارة الاميركية ورئيسها ​دونالد ترامب​ والضغوط التي تمرسها هذه الادارة على لبنان وعلى محور المقاومة.

وثمن تقي الدين على الدور الروسي والجهود المبذولة في لبنان لإعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم متوجهاً بالشكر إلى الدبلوماسي البارع السفير زاسبيكين ودوره البناء على مستوى الساحة اللبنانية وفي ما يخص ملف عودة النازحين السوريين.