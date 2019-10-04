بلال تقي الدين زار السفير الروسي وبحث معه الاوضاع

زار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين سعادة السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين في مقر السفارة في بيروت وتم البحث في الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة.
وأثنى تقي الدين بعد اللقاء، على الدور السياسي الذي تلعبه روسيا تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تعتبر من أشد المراحل خطورة نتيجة القرارات الغير المسؤولة للأدارة الاميركية ورئيسها دونالد ترامب والضغوط التي تمرسها هذه الادارة على لبنان وعلى محور المقاومة.
وثمن تقي الدين على الدور الروسي والجهود المبذولة في لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم متوجهاً بالشكر إلى الدبلوماسي البارع السفير زاسبيكين ودوره البناء على مستوى الساحة اللبنانية وفي ما يخص ملف عودة النازحين السوريين.
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