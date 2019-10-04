مواعيد تقديم الطلبات ومباراة الدخول إلى شهادة الماستر في كلية العلوم الاقتصادية

أعلنت عمادة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال أنها ستبدأ باستقبال طلبات الدخول إلى شهادة الماستر فيها وفق التالي:
تُقدّم طلبات الدخول إلى الماسترات المهنية (M2 مهني) في جميع فروع الكلية اعتبارًا من 7 تشرين الأول 2019 ولغاية الخامس والعشرين منه.
تُقدّم طلبات الدخول إلى الماسترات البحثية (M2 مهني) في عمادة الكلية اعتبارًا من 7 تشرين الأول 2019 ولغاية الخامس والعشرين منه.
تُقدّم طلبات الدخول إلى (M1) لطلاب الجامعات الخاصة وطلاب الجامعة اللبنانية (الكليات الأخرى) الذين تتوافر لديهم شروط الاختصاص في جميع فروع الكلية اعتبارًا من 7 تشرين الأول 2019 ولغاية الخامس والعشرين منه.
موعد مباراة الدخول:
تُجرى مباراة الدخول يوم السبت في 9 تشرين الثاني 2019 للماسترات (M1) و (M2) وفق برنامج يُعلن عنه لاحقًا
المستندات المطلوبة من خريجي الكلية:
إفادة إنهاء M1 لمرشحي الـ M2
صورة شمسية حديثة ومصدقة
رسم الاشتراك في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية) تُدفع في ليبان بوست
طابع أميري بقيمة ألف ليرة لبنانية
المستندات المطلوبة من خريجي الجامعات الخاصّة والأجنبية وكليات الجامعة اللبنانية الأخرى لمرشحي الـ M1 و M2 :
إفادة إنهاء الإجازة لمرشحي الـ M1
إفادة إنهاء M1 (أربع سنوات و120 رصيدًا) لمرشحي الـ M2
إخراج قيد إفرادي (2019)
صورتان شمسيتان حديثتان ومصدقتان
معادلة شهادة الإجازة من لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي
طابع أميري بقيمة ألف ليرة لبنانية
رسم الاشتراك في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية) تُدفع في ليبان بوست
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