عبدالله: عالجوا الأسباب الحقيقية للأزمة واتركوا الناس تعبر عن وجعها

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّه "يبدو أنّ السلطة السياسيّة لم تعد تتحمّل الانتقاد والرأي الأخر، وكأنّ الأمور في البلد على أحسن حال".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يجري من تضييق وملاحقات و​توقيفات​ يتعارض مع صورة ​لبنان​ الحضاري الديمقراطي. عالجوا الأسباب الحقيقيّة للأزمة، واتركوا الناس تعبّر عن وجعها".