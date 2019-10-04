سليمان: لتحصين علاقات لبنان الدولية وعدم الانجرار إلى سياسة المحاور الهدّامة

نوّه الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ بدور ​المجتمع الدولي​ في الوقوف إلى جانب ​لبنان​ ودعم مؤسساته الشرعية ومساعدته لتجاوز أزماته، مشيراً إلى ضرورة تحصين علاقات لبنان الدولية وعدم الانجرار إلى ​سياسة​ المحاور الهدّامة.

وشدد سليمان خلال استقباله السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ على أهمية علاقة لبنان ب​بريطانيا​ الحريصة دائماً على دعم ​الجيش اللبناني​ ومساعدته التي أثمرت تقليص عدد المعابر غير الشرعية من خلال أبراج المراقبة، وأهمية دورها في مجموعة الدعم الدولية للبنان.

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