جبور: وزير التهجير يتنفس حقدا وبغضاء وكراهية ويجب إقالته لا مناقشته

شدّد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​شارل جبور​، على أنّه "عندما يأتي جواب وزير التهجير السيء الذكر على ملاحظات "القوات اللبنانية" على خطّته، بأنّ "القوات" لا تريد عودة المهجرين، وانّها لطالما نادت بإجلاء المسيحيّين صوب ​كسروان​"، يعني أنّ هذا الوزير المصرّ على منطق الحرب والفرز والكذب والتضليل، الّذي يتنفّس حقدًا وبغضاء وكراهيّة، يجب إقالته لا مناقشته".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وزير التهجير ينتمي إلى مدرسة خبيثة وهدّامة، تقول إنّ كل من شارك في الحرب "أزعر" ومن لم يشارك "آدمي"، وهذه المدرسة بالذات مسؤولة عن دمار لبنان وسقوط الشهداء وإجبار الشباب على حمل ​السلاح​".

ووجّه جبور "ألف تحيّة لكلّ من حمَل بندقيةً دفاعًا عن قضيّة، ولولاهم لما كان من أثر للمتخاذلين والجبناء أمثال وزير المهجرين ​غسان عطالله​".