مؤسسة مياه لبنان الشمالي: المياه الموزعة من الآبار الخاصة في باب التبانة ملوثة

أعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ مصلحة استثمار ​طرابلس​ وجوارها في بيان أن "​المياه​ الموزعة من الآبار الخاصة في منطقة التبانة، هي مياه ملوثة، فضلا عن انها متداخلة مع المياه الموزعة من قبل المؤسسة"، متمنية على الأهالي "المبادرة الفورية الى إزالة أي وصلات بين آبارهم الخاصة وشبكة المؤسسة، وإلا فستعمد هي الى إزالتها حرصا على سلامة الأهالي".

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