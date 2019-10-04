وزارة الخارجية القطرية دعت مواطنيها لعدم السفر إلى العراق ومغادرته فورا

دعت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية القطرية، المواطنين القطريّين إلى "التريّث وعدم السفر إلى العراق الشقيق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريّين للعراق فورًا، نظرًا للتطورات الّتي يشهدها".
ودعت في بيان، المواطنين القطريّين الزائرين للعراق، إلى "اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، والتواصل مع سفارة دولة قطر في الحالات الطارئة".
وكات قد أفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأنّ "قوات الأمن العراقية أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية قُتل خلالها 33 شخصًا في البلاد".
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