"سانا": عودة دفعة رابعة من العائلات المهجرة إلى بلدة القصير بريف حمص

أفادت "وكالة الأنباء العربية السورية- سانا"، بأنّ "ضمن إطار جهود الدولة لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحرّرة من ​الإرهاب​، عادت دفعة رابعة من أهالي بلدة القصير في ​ريف حمص​ إلى منازلها، بعد أن تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسة للبلدة".

وذكّرت بأنّ "يوم أمس ، عادت 150 عائلة من أهالي بلدة القصير بعد أن قامت الورشات الفنيّة والدوائر الخدماتيّة بإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ والخدمات من هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي، لتأمين ظروف إقامة مناسبة تمكّنهم من الاستقرار في منازلهم".