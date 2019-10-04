"سانا": عودة دفعة رابعة من العائلات المهجرة إلى بلدة القصير بريف حمص

أفادت "وكالة الأنباء العربية السورية- سانا"، بأنّ "ضمن إطار جهود الدولة لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم وقراهم المحرّرة من الإرهاب، عادت دفعة رابعة من أهالي بلدة القصير في ريف حمص إلى منازلها، بعد أن تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسة للبلدة".
وذكّرت بأنّ "يوم أمس ، عادت 150 عائلة من أهالي بلدة القصير بعد أن قامت الورشات الفنيّة والدوائر الخدماتيّة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات من هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي، لتأمين ظروف إقامة مناسبة تمكّنهم من الاستقرار في منازلهم".
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