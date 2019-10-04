رئيس البيرو عيّن حكومة جديدة مؤلفة من 19 وزيرا بينهم 8 نساء

عيّن رئيس ​البيرو​ مارتن فيزكارا، حكومةً جديدةً تضمّ تسعة وزراء جدد بينهم منشق عن حزب "فوجيموري" المعارض، وذلك بعد أيّام على حلّه البرلمن ودعوته إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة.

وتتألف هذه الحكومة الجديدة من 19 وزيرًا بينهم ثماني نساء. وبَين الوزراء الدبلوماسي والسفير السابق في ​الأمم المتحدة​ غوستافو ميزا كوادرا الّذي كُلّف حقيبة الخارجية، والنائب فرانشيسكو بيتروتزي الّذي كُلّف ​وزارة الثقافة​.

وكان فيزكارا قد أعلن في خطاب بثه التلفزيون يوم الثلثاء، حلّ البرلمان للمرّة الأولى منذ عام 1992، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 26 كانون الثاني.