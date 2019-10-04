تسيير الدورية التركية- الأميركية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "الجيشين التركي والأميركي قاما بتسيير الدورية البريّة المشتركة الثالثة، شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليّات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة".
وأوضحت في بيان، أنّ "الدورية المشتركة جرت بواسطة المركبات المدرّعة، وبرفقة طائرات بدون طيار"، لافتةً إلى أنّ "الدورية جرت شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة".
مع التذكير أنّ في 7 آب الماضي، توصّلت تركيا والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
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