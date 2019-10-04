تسيير الدورية التركية- الأميركية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "الجيشين التركي والأميركي قاما بتسيير الدورية البريّة المشتركة الثالثة، شرق ​الفرات​ ب​سوريا​ في إطار فعاليّات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الدورية المشتركة جرت بواسطة المركبات المدرّعة، وبرفقة طائرات بدون طيار"، لافتةً إلى أنّ "الدورية جرت شرق مدينة ​تل أبيض​ التابعة لمحافظة الرقة".

مع التذكير أنّ في 7 آب الماضي، توصّلت ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.