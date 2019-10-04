مصدر بالشرطة الفرنسية: مقتل 4 أشخاص ومنفذ الهجوم بمقر شرطة باريس

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
باريس (رويترز) - قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث طعن بمقر شرطة باريس يوم الخميس كما قُتل المهاجم.
وأكدت آن ايدالجو رئيسة بلدية باريس أن "عددا من الناس" أصيبوا بجروح تفضي للوفاة.
شاهد أيضاً من Euronews: مالك "واشنطن بوست" جيف بيزوس ينعي خاشقجي خلال إحياء ذكرى وفاته
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
قتلى في احتجاجات العراق وحظر تجول في بغداد!
يواصل المتظاهرون تجمعاتهم في مواجهة قوات الأمن العراقية في بغداد التي تدخل مرحلة حظر التجول بدءا من الساعة الخامسة من فجر الخميس (03,00 ت غ) "حتى إشعار آخر"، بعد يومين من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص. ويبدو أن الحكومة التي شكّلت قبل عام تقريباً، اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة. وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص مساء الأربعاء في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران. في المقابل، قتل متظاهران منذ الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت الاحتجاجات لتطال أكثر من ستة أحياء في العاصمة. وأقدم متظاهرون في أحياء عدة من بغداد على إشعال إطارات وقطع طرق رئيسية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس. وكان أعلن حظر التجول في النجف والناصرية، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس. ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء. وقررت السلطات العراقية التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين. وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، خصوصاً أنها شهدت عام 2016 اقتحاماً نفّذه أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ودعا الصدر مناصريه مساء الأربعاء إلى "إضراب عام" لإسناد المتظاهرين. وأعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل يوم الخميس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين. واتهمت الحكومة العراقية "معتدين" و"مندسين" بالتسبب "عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين". وأغلقت السلطات الرسمية شبكة الإنترنت وانتخفض الاتصال بالشبكة إلى 70% حسب مرصد "نت بلوكس" والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف جنوباً. وأفاد مراسلون أن القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر. ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت. وفي حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم متظاهرون على حرق إطارات، سمع مراسل وكالة فرانس برس أزيز رصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة. وقالت مصادر طبية إن أكثر من 400 شخص اصيبوا بجروح في مختلف انحاء العراق، مشيرة إلى أن تسعة منهم على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في بغداد، وان آخرين كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع. ويبدو أن المتظاهرين عازمون على مواصلة تحركهم. ففي الزعفرانية، قال عبدالله وليد (27 عاماً) لفرانس برس إنه خرج للتظاهر الأربعاء "لدعم إخواننا في ساحة التحرير" التي ضربت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حولها. وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب "نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات. مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة". وفي حي الشعب، وسط سحب دخان ناتج من حرق إطارات، قال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية "نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار". وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت غاضبين محتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة. ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وتشير تقارير رسمية الى انه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وعنونت صحيفة "البيّنة الجديدة" العراقية أن هذا الحراك لم يشهد "لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية". وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، وفي العاصمة خصوصاً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير. وبينما كانت عائلة المتظاهر الأول الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ"المندسّين" الذين يسعون إلى "نشر العنف". بعد ذلك، علّق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالقول إنّ "التظاهر السلمي حقٌ دستوري (...) أبناؤنا في القوات الأمنية مكلّفون بحماية حقوق المواطنين". من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات". بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليته". من جهته دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع، على غرار الصدر الذي يرفع راية مكافحة الفساد. أما عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس" في وجه "المعتدين غير السلميين (...) وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين". وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين. والأربعاء، ترأس عبد المهدي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لبحث الأزمة.
Euronews (Ar)
-
شاهد: الشرطة توقف رجلاً هدد بإضرام النار بملابسه أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي ببروكسل
أوقفت الشرطة رجلاً كان يهدد بإشعال النار في ملابسه أمام مقر الإتحاد الأوروبي ، في العاصمة البلجيكية بروكسل ، حيث كان يصرخ بعبارات يتهم فيها المفوضية الأوروبية بالفساد الرجل الذي ألقى على جسده سائلاً، وجلس مسنداً ظهره على جدار مقر المفوضية الأوروبية حيث هرع عناصر الشرطة ورجال الإطفاء محاولين تهدئته، لكنّه لم يستجب لهم وأخذ يردد بصوت أعلى عبارات يتهم فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفساد. وانتهى المشهد الاحتجاجي للرجل بعد أن فتح رجال الإطفاء خرطوم المياه باتجاهه، فيما انقض عناصر الشرطة عليه وأخذوا منه السائل الذي كان بحوزته، ثم حملوه ووضعوه داخل سيارة إسعاف ونقلوه بعيداً عن مقر المفوضية. يذكر أنه تمّ تشديد الإجراءات الأمنية حول مقرّات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة في العام 2016، حين انفجرت قنبلة في محطة مترو الأنفاق، وبعدها بقليل تعرَّض مطار بروكسل لهجوم آخر، وأدى الهجمات الدامية يومها إلى مقتل 32 شخصاً. للمزيد في "يورونيوز": البطالةُ فتيلُ الاحتجاجات وزيتُ التطرفِ في أوروبا اعتصام سوداني أمام المفوضية الأوروبية للضغط على العسكر للإذعان لمطالب الشعب شاهد: متظاهر يحاول اعتراض موكب تيريزا ماي أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالصور: هكذا استعدت بروكسل لقمة القادة الأوروبيين.. ولحظة وصولهم
Euronews (Ar)
-
كيف أنقذت جيجي حديد منصة عرض أزياء شانيل وتصدرت العناوين؟
تفاجأ الحضور خلال عرض دار الأزياء الفاخرة الفرنسية شانيل يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، المقام في "غراند باليه" في باريس باقتحام امرأة منصة عرض الأزياء وانضمامها إلى العارضات. المرأة التي كانت ترتدي سترة وتنورة من قماش التويد الذي تشتهر به الدار، قفزت على المنصة أثناء تقديم العارضات الجولة الأخيرة من العرض، لتثير دهشة الضيوف والحاضرين وتدفعهم لتتبع وتسجيل حركاتها من خلال هواتفهم وكاميراتهم ومشاركة المقاطع لاحقاً على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الاقتحام لم يمر ببساطة؛ العارضة الشهيرة جيجي حديد كانت للمتطفلة بالمرصاد، تدخلت في الوقت المناسب برد فعل لاقى الكثير من الترحيب وأنقذت اللحظات الأخيرة من العرض. قامت حديد بقطع الطريق على المرأة وقامت بدفعها لإخراجها من المنصة، عندما كانت الأخيرة تهم بالالتفات واضعة يديها على خصرها في محاكاة لحركة العارضات الشهيرة. تبين لاحقاً أن المرأة هي ماري بينوليل وهي ممثلة كوميدية فرنسية، وعلى هذا الأساس اعتبر ما فعلته محاولة للفت الانتباه وليس احتجاجاً من أي نوع، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه الممثلة بالقفز على المنصة حيث فعلت شيئاً مشابهاً في عرض لعلامة إيتام مؤخراً. وارتبك حراس الأمن إلا أنهم اقتادوها إلى الخارج بعد العرض، في حين أكدت دار الأزياء أن وجود المرأة على المدرج لم يكن مخططاً ولم يكن جزءاً من العرض. جيجي حديد تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الصحافة بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الموقف، إلا أنها لم تعلق على ما حدث واكتفت بإعادة مشاركة المنشورات المتعلقة بالحادثة على خاصية القصص في موقع إنستاغرام. للمزيد على يورونيوز: شاهد: مسابقة لفساتين الزفاف المصنوعة من ورق المرحاض شاهد: دايزي.. الطفلة مبتورة الساقين تعرض الأزياء الفاخرة في أسبوع الموضة بباريس شاهد: المكسيك تنظم أول عرض أزياء يضم أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
مالك "واشنطن بوست" جيف بيزوس ينعي خاشقجي خلال حضوره مراسيم إحياء ذكرى وفاته
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالشرطة الفرنسية: مقتل 4 أشخاص ومنفذ الهجوم بمقر شرطة باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.