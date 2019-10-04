ترامب: أريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة بايدن وابنه

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه السياسي نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.
وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو تموز، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.
جاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأمريكية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.
وقال ترامب في رد على سؤال عما يريد من زيلينسكي فعله "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه".
وأضاف ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض لزيارة فلوريدا أنه يعتقد أن على الصين أيضا فتح تحقيق في أنشطة الاثنين في تلميح لمزاعم غير مؤكدة أطلقها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين.
وقال الرئيس الأمريكي "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".
(تغطية صحفية روبرتا رامبتون - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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