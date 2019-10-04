شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيف حالات العجز وإصابات العمل المستفيدة من قانون المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعض التعريفات الهامة، التى توضح وصف حالات العجز المختلفة وإصابات العمل والمرض، وذلك كالتالى:

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العجز الكلى المستديم:كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى

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العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي

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إصابة العمل:الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه

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لمريض:من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عملالعاجز عن الكسب:كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين