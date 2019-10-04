شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا الدينية والصحة بالبرلمان تجتمعان لإقرار خطة عملهما الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنتا الشئون الدينية والأوقاف والشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعات على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة عملهما خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (الأزهر الشريف) يوم الاثنين، وفيما يخص (وزارة الأوقاف) يوم الثلاثاء، وتجتمع الأربعاء، لإقرار خطة عمل اللجنة.

وتعقد لجنة الشئون الصحية 4 اجتماعات الاثنين والثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة، وتجتمع الأربعاء لإقرارها.

كانت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، قد أسفرت عن فوز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشئون الدينية، وفوز أسامة الأزهرى وشكرى الجندى بوكالة اللجنة، وعمر حمروش بأمانة السر، وفاز محمد العمارى، برئاسة لجنة الشئون الصحية، وفاز عصام القاضى وعبد المنعم شهاب بوكالة اللجنة، وسامى المشد بأمانة السر.