تعرف على جدول أعمال "إسكان البرلمان" خلال دور الانعقاد الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب أول اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، بدور الانعقاد الأخير، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة، وهناك عدد من الملفات والتشريعات المتوقع حسمها خلال الفترة المقبلة. فيما يلى نرصد أبرزها: تعديلات قانون البناء الموحد. التسجيل العقارى. مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى. مشروع قانون التطوير العقارى. Advertisements مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. متابعة تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع. متابعة خطة الدولة فى تطوير ملف العشوائيات. متابعة قضية الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية. مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف المحافظات. فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة.

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