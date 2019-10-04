زيارة ليلية مفاجئة.. نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مستشفى الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام، يرافقها الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات للمرضى.

وخلال الزيارة التي جاءت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تفقدت نائب المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، وتابعت توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالشكل الكافي.

كما استمعت نائب محافظ البحر الأحمر إلى المرضى، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى، حيث أشادوا بجهود الطاقم الطبي وطاقم التمريض والعاملين في المستشفى.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحر الأحمر، ومديرية الصحة لاستقبال احتفالات الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر.