مصرع عجوز سقط من أعلى نخلة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى عجوز مصرعه، اليوم الجمعة، عقب سقوطه من أعلى نخلة، دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما إخطارا من المستشفى المركزي بوصول "علي. ص" 69 عاما عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر "صديق" 44 عاما عامل، نجل الراحل، بأنه أثناء تسلق والده نخلة بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط أرضاً ما نتج عنه وفاته.

تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.