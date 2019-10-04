بالصور.. إنذار أخير للمستولين على وحدات الإسكان في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الجمعة، لرصد أي خروج عن القانون في نطاق الحي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحابها.

وأسفرت الحملة عن توجيه إنذارات أخيرة للمقيمين في الوحدات السكنية بطرق غير قانونية في منطقة الأمين الجديد، وذلك لإخلائها طواعية قبل إخلائها بالقوة الجبرية، بحضور مدير إدارة التسكين بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على عزم الحى إخلاء كافة الوحدات السكنية المقتحمة، مطالبا كافة المواطنين بإتباع الطرق المشروعة للحصول على وحدات سكنية من خلال المشروعات السكنية التي تقيمها المحافظة، مشيرا إلى أن كافة الوحدات المقتحمة تم تخصيصها لأصحاب الأحقيات والإزالات من قبل المحافظة.